Il 2019 è stato caratterizzato da numerosi movimenti di protesta in tutto il mondo. In molte democrazie occidentali, i partiti di protesta hanno continuato la loro ascesa. In Svizzera, la fiducia nelle istituzioni politiche rimane elevata nel confronto internazionale; il Consiglio federale vuole preservare questa fiducia e coordinare strettamente la politica estera con quella interna, si legge in un comunicato.

Nel dossier Europa, l’esecutivo ha svolto consultazioni su un progetto di accordo istituzionale. Il Consiglio federale ha poi discusso lo stato della candidatura della Svizzera a membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell’ONU con le Commissioni della politica estera, i capi dei partiti rappresentati in Consiglio federale e i Cantoni.

Attraverso l’accordo istituzionale con l’UE, il governo mira a consolidare in generale l’accesso al mercato interno europeo e la via bilaterale. Sempre a proposito di tematiche europee, con a strategia «Mind the Gap», la Svizzera ha portato avanti con successo i lavori per garantire i diritti e i doveri acquisiti in vista dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.