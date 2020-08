Questa notte a Sattel, nel canton Svitto, un uomo di 54 anni ha cercato di uccidere la figlia 28.enne, ferendola gravemente. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche e il padre è stato arrestato, ha comunicato la polizia cantonale.

Il presunto autore della violenza è un cittadino tedesco, residente nell’abitazione di Sattel dove è avvenuto l’episodio, proprio come la figlia, ha detto all’agenzia Keystone-ATS il portavoce della polizia svittese Florian Grossmann.

Le forze dell’ordine sono intervenute dopo che all’una di notte dei vicini di casa si sono lamentati per il rumore. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato la 28.enne gravemente ferita. Dopo un primo soccorso la donna è stata elitrasportata in ospedale con ferite che mettono in pericolo la sua vita.