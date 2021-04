(Aggiornato alle 14.45) - L’Ufficio federale di Sanità pubblica (UFSP) ha divulgato oggi la nuova lista di Paesi e regioni considerati ad alto rischio di contagio da coronavirus, ossia quelli dal cui rientro si è soggetti all’ obbligo di quarantena . Il nuovo elenco entrerà in vigore a partire dal 19 aprile (mentre potete trovare a questo link quello valido fino a domenica 18 aprile ). Già a partire da domani, giovedì 8 aprile, sono stati esentati dall’obbligo di quarantena i cittadini in rientro da Albania, Emirati Arabi Uniti, Giamaica, Israele, nonché dalle regioni Corsica (Francia), Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria (Italia).

Regioni degli Stati limitrofi (in grassetto le nuove entrate):

*Per gli Stati che non confinano con la Svizzera: uno Stato che figura nell’elenco comprende tutte le sue regioni, isole e regioni d’oltremare, anche se queste non sono elencate separatamente.