Sono molteplici i vantaggi del pagamento online: richiede pochi passaggi, è accessibile 24 ore su 24, ed è pure una soluzione ecologica. Ci sono però degli aspetti negativi che circondano questo modo per saldare i conti. Gli sportelli bancari e postali virtuali potrebbero portare via diversi posti di lavoro. Nel 2019 sono stati annunciati migliaia di licenziamenti in tutto il mondo e il Ticino - aggiunge il giornale domenicale - non fa eccezione. Oltre ai 22 posti saltati all’UBS di Lugano e Chiasso, sono a rischio di chiusura gli uffici postali di diversi comuni. Grazie alle fatture elettroniche non è più necessario recarsi né in banca né in posta, si può fare tutto dal proprio divano.