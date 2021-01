A partire da lunedì prossimo deputati, magistrati e altri partecipanti alle sedute parlamentari, dovranno indossare la mascherina anche nei luoghi provvisti di pareti divisorie in plexiglas.

Dal 23 ottobre scorso, all’interno di Palazzo federale vige un obbligo generale di indossare la mascherina. Tuttavia è possibile togliersi la mascherina mentre si è seduti in luoghi protetti dal plexiglas.

Finora la Delegazione amministrativa ha applicato di volta in volta per analogia le misure decise dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) anche durante l’attività parlamentare. Nei prossimi giorni valuterà la situazione assieme all’UFSP per discutere di ulteriori misure.