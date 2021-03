Daniel Rossellat, nonostante tutto, la prende con filosofia: «Ci eravamo preparati a questa possibilità. Cosa vuole farci? Ci sono giornate in cui il meteo non è dalla nostra parte», ironizza il patron del Paléo Festival, che appena alcune ore fa ha dovuto annunciare ad artisti, collaboratori, volontari e centinaia di migliaia di affezionati spettatori che quest’anno l’evento, uno degli open air più grandi di Svizzera, è stato annullato e che Nyon resterà in silenzio. Ne abbiamo parlato con lui.

Nemmeno l’ipotesi di organizzare il Festival in forma ridotta, diluita su circa un mese, con un massimo di 5 mila spettatori e posti a sedere, ha potuto vedere la luce. C’è un manco di considerazione da parte delle autorità?

«È complicato: sono mestieri che non sono molto conosciuti. Le persone sanno cosa sono gli spettacoli, ma ignorano tutto il lavoro che deve essere fatto dietro le quinte perché uno spettacolo possa essere portato in scena. E la tendenza è ancora più marcata quando si tratta di un evento che si svolge all’aperto, dove manca anche l’infrastruttura. Dal mese di settembre chiediamo che una sorta di assicurazione annullamento per il settore qualora le autorità decidano di annullare un evento.

Troppe clausole, le possibilità di un rimborso sono effettivamente poche

Le Camere federali si sono espresse solo di recente su questo tema e mettendo diverse condizioni e clausole, che in fin dei conti fanno sì che le possibilità di un rimborso siano effettivamente poche».

Manca la volontà di venirvi incontro?

«La volontà c’è, e ovviamente fa piacere che tanto la Confederazione quanto il Cantone vogliano venire in aiuto agli attori del settore, ma siamo un’organizzazione non sovvenzionata: la conoscenza di questo settore da parte delle autorità è ancora più debole.

Daniel Rossellat, presidente del Paléo Festival. ©CdT/Chiara Zocchetti

La decisione delle Camere federali non è applicabile nel nostro caso

Faticano a capire che quello che è stato deciso dalle Camere federali non è applicabile nel nostro caso. L’intenzione era certamente buona, ma adempiere ai criteri fissati per noi è semplicemente impossibile».

In settembre era possibile avere 5 mila spettatori, oggi possiamo essere solo 10

C’è comunque troppa incertezza per portare avanti il progetto...

«Esatto. Per organizzare il Festival dovevamo prima di tutto essere certi di poter avere 5.000 spettatori. In settembre era possibile, oggi però possiamo essere solo 10. È poco probabile che si passi da 10 a 5.000 in un batter d’occhio. Anche il Canton Vaud oggi, se chiedessimo l’autorizzazione, ci direbbero di no. Bisogna poi essere sicuri di avere la partecipazione degli artisti.

Tanti festival annullati in Europa, gli artisti saranno ancora d’accordo di organizzare una tournée?

Su questo fronte avevamo segnali molto positivi: molti ci hanno testimoniato un grande entusiasmo, ma nelle ultime due settimane diversi festival in Svizzera, Francia e Belgio sono stati annullati. Numerosi artisti avevano previsto di partecipare a questi eventi e a questo punto saranno ancora d’accordo di organizzare una tournée per l’estate con così tante incertezze? Col passare del tempo la programmazione diventava sempre più fragile».

Gli spettatori si farebbero testare ma poi vorrebbero poter vivere pienamente l’evento

E gli spettatori, sarebbero arrivati?

«Abbiamo fatto un sondaggio a questo proposito e le persone erano davvero motivate a partecipare: tanti accetterebbero di farsi testare, e molti addirittura di farsi vaccinare per entrare ad un open air. Ma una volta entrati vorrebbero anche poter vivere pienamente l’evento. Invece devono fare un test che dimostri che sono negativi e, in più, una volta all’interno del perimetro, devono comportarsi come se non avessero preso nessuna precauzione, rispettando regole di distanziamento, di igiene, e assistere ai concerti restando seduti a distanza. Secondo il nostro sondaggio la formula non corrispondeva alle attese degli spettatori e abbiamo constatato una debole volontà di adesione a queste condizioni».

©Shutterstock.com

Qual è invece l’atteggiamento di collaboratori e volontari? Piuttosto di entusiasmo o di timore?

«Abbiamo ricevuto grande sostegno da parte dei volontari. Abbiamo fatto un sondaggio anche tra di loro. Avevano ovviamente numerose domande sull’organizzazione dell’evento, ma un vero slancio per il progetto perché era entusiasmante. La gente ha però capito che i rischi erano troppo grandi.

Il rischio finanziario non avrebbe potuto essere sostenuto da Paléo

Fin da subito avremmo dovuto iniziare ad investire somme importanti per firmare contratti con ditte, fornitori, mandatari e artisti. Il rischio finanziario non avrebbe potuto essere sostenuto dal Paléo in caso di annullamento».

Nel comunicato stampa odierno si parla di «deficit» e si dice che «l’esistenza stessa del Paléo è in gioco». La situazione è così grave?

«Sì, ma lo sarà meno fermando ora la macchina organizzativa. Da domani quasi tutti saranno a lavoro ridotto. Manterremo alcune attività essenziali, cercheremo di ottenere le indennità del caso e in questo modo tenteremo di limitare i danni.

Avremo un deficit di centinaia di migliaia di franchi per il 2020 e anche il 2021 sarà nelle cifre rosse

Abbiamo potuto far fronte al deficit dello scorso anno, che sarà di qualche centinaia di migliaia di franchi. Stiamo proprio facendo i conti e le revisioni in questi giorni, ma sappiamo che la perdita sarà relativamente alta. Sappiamo che anche nel 2021 avremo un deficit, nonostante la gestione prudenziale. Riusciremo a far fronte a questi due anni di cifre rosse, ma non avremmo potuto permetterci un deficit troppo elevato quest’anno. Altrimenti sarebbe il Festival del 2022 a rimetterci».

Non si prevedono licenziamenti - almeno una buona notizia! - ma il Festival punta a mettere a disposizione della comunità locale le proprie risorse. C’è già qualcosa di concreto in questo senso?

«Abbiamo già dato il nostro sostegno a una sala di teatro qui a Nyon, all’Usine à gaz proponendo alcuni dei nostri servizi. Abbiamo aiutato la Fondation romande pour la Chanson et les Musiques Actuelles che ha cambiato sede, proponendo il nostro informatico per la connessione di tutta la loro strumentazione. E abbiamo sostenuto la Fondazione per l’arresto del settore della cultura a Nyon. In queste ultime settimane quindi abbiamo già dato qualche modesto aiuto e siamo a disposizione qualora ci fosse bisogno per altri progetti nel settore culturale, sociale o anche sanitario.

Se abbiamo un’opportunità di mettere a disposizione forze e competenze per altri progetti, perché no?

Abbiamo molte persone competenti e numerose tra loro hanno avuto un impiego davvero limitato nel corso dell’ultimo anno. È stata una fortuna poter sviluppare l’edizione 2021, denominata 45e Parallèle, perché ci ha permesso di coinvolgere molte persone in un progetto entusiasmante e con soluzioni innovative e questo era positivo per il morale di tutti. Ma ora la prospettiva di avere di fronte lunghi mesi a lavoro ridotto non è molto motivante per le persone. Per questo se abbiamo un’opportunità di mettere a disposizione forze e competenze per altri progetti, perché no?».

Se le persone non sono motivate rischiano di lasciarci: vogliamo che i nostri collaboratori stiano bene e si sentano utili

Si tiene alto il morale aiutando qualcuno, dunque...

«Sì, perché il deficit è un elemento ma non è certo il più importante. Quelli principali sono il rischio per i nostri collaboratori, e di avere un morale generale che non sia troppo basso. Se non sono più motivati rischiano forse di abbandonare il Paléo. Bisogna pensare anche a questo: vogliamo che i nostri collaboratori stiano bene e si sentano utili. Anche se ricevono uno stipendio, la prospettiva di non fare nulla per diversi mesi non è allettante. Per questo vogliamo metterci a disposizione: per fare del bene agli altri, ma anche a noi stessi».

