Inoltre, l’esecutivo ha fatto il punto sulla situazione migratoria in Europa e sulle richieste di asilo in Svizzera, che sono in crescita. Quest’anno, gli sbarchi in Italia e in Spagna sono tornati ad aumentare ed è sorta una nuova rotta attraverso la Bielorussia, mentre il conflitto in Afghanistan non ha scatenato un grande flusso di profughi. Infine, durante gli odierni colloqui Von Wattenwyl, che si svolgono quattro volte all’anno poco prima della sessione delle Camere, sono state affrontate anche questioni inerenti alla sicurezza dell’approvvigionamento elettrico.