Pandemia: diversi i Cantoni che vogliono un’uscita rapida

Se dipendesse dai Cantoni della Svizzera centrale, nonché da Berna, Friburgo e Basilea Campagna, le restrizioni anti-COVID dovrebbero cadere in un colpo solo, il 17 febbraio. Mercoledì scorso, il Consiglio federale aveva messo in consultazione due varianti. La prima prevede l’abrogazione della cosiddetta «situazione particolare» e la cancellazione di tutti i provvedimenti: obbligo del certificato, limiti per gli incontri privati e autorizzazioni per le grandi manifestazioni; via anche la mascherina dai trasporti , dai commerci e dai luoghi pubblici. La seconda, più prudente, prevede invece allentamenti a tappe; lascia cadere subito l’obbligo del certificato per i ristoranti, ma non quello delle mascherine.

La consultazione si conclude domani. Stando a quanto riferito ieri sera da diversi portali, i Governi di Zugo, Svitto, Uri, Obvaldo e Nidvaldo hanno fatto sapere di optare per la via più diretta delle riaperture (ci sono comunque alcune divergenze per quanto riguarda l’impiego delle mascherine sui trasporti pubblici). Il Consiglio di Stato bernese si è detto per una rapida revoca delle restrizioni e del certificato (che non sta dando un contributo rilevante al contenimento del virus), da abbinare tuttavia all’obbligo di indossare la mascherina per 3-4 settimane. Anche Friburgo è per un’uscita veloce, ma solo a condizione che non aumentino i ricoveri; inoltre, vuole mantenere l’obbligo della mascherina per un periodo transitorio. Da parte loro, Basilea Città e Giura hanno fatto sapere di preferire la seconda variante, in quanto vogliono una riapertura più prudente. Il Consiglio federale deciderà il 16 febbraio.