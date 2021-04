Un lancio di agenzia, nel pomeriggio di ieri, ha confermato quanto critica rimanga la situazione epidemiologica in tutto il mondo. «La pandemia è a un punto critico, e le infezioni crescono in maniera esponenziale», ha detto - attraverso un suo portavoce - l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Una decina di parole in tutto, che hanno avuto l’effetto di attenuare (se non spegnere del tutto) ogni possibile speranza di ritorno alla normalità in tempi brevi.

In Svizzera, domani, il Consiglio federale si riunisce per decidere su eventuali, nuovi provvedimenti relativi alla lunghissima crisi sanitaria in atto ormai da oltre un anno. Ma, alla luce dei numeri, è facile prevedere che poco o nulla cambierà, quantomeno nelle prossime due settimane.

Nessun dato in controtendenza

Gli «indicatori per la fase di riapertura di aprile», elencati alcune settimane fa dal Governo, sono purtroppo negativi. In particolare, l’incidenza dei casi di COVID-19 negli ultimi 14 giorni è tuttora superiore a 300; l’indice di ripetitività del virus si mantiene ben al di sopra della soglia massima, fissata a 1 (attualmente è 1,14); così come fuori norma è il tasso di positività dei tamponi molecolari: dovrebbe essere inferiore al 5% ed è invece, almeno per il momento, fermo al 5,5%.

Soltanto i 201 posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti COVID sono in numero minore rispetto a quanto stabilito come tetto dal Consiglio federale (250).

Insomma, il quadro è poco rassicurante. E non lascia molto spazio a facili ottimismi. Tutt’altro. Le previsioni possono essere smentite, ovviamente. Si dovrà quindi attendere la riunione del Governo per capire quali scelte saranno prese: se cioè Berna vorrà fare qualche passo avanti in direzione di un allentamento delle misure restrittive oppure aspettare prudentemente ancora qualche settimana prima di allargare le maglie.

Pressioni sempre forti

Come sempre, le pressioni in una direzione o nell’altra si fanno più forti all’approssimarsi della decisione. Ieri, il presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS), Lukas Engelberger, ha detto di considerare l’apertura delle terrazze dei ristoranti, il prossimo lunedì 19 aprile, «praticamente senza rischi». Ma ha aggiunto anche di ritenere «impossibile» che domani il Consiglio federale decida in tal senso.

Intervistato dalla RTS, lo stesso Engelberger ha spiegato che alcuni Cantoni spingono per una politica dei piccoli passi, con riaperture graduali: oltre alle terrazze dei ristoranti, l’alleggerimento delle restrizioni per alcune attività sportive o culturali minori, anche in considerazione del fatto che siamo ormai nel pieno della stagione primaverile. Nessuno, tuttavia, si è esposto in modo diretto. A metà marzo, infatti, i Cantoni - all’unanimità - si erano pronunciati a favore dell’apertura delle terrazze e a maggioranza avevano anche chiesto l’accesso alle aree interne, finendo però per essere sconfessati.

La valutazione delle imprese

L’Unione Svizzera delle Arti e Mestieri (USAM) ha intanto presentato ieri la sua «valutazione critica della situazione» e ha chiesto la fine immediata del lockdown. Per l’organizzazione che rappresenta le piccole e medie imprese della Confederazione, l’approccio del Consiglio federale alla crisi si basa quasi esclusivamente su considerazioni sanitarie e non tiene conto di fattori importanti come la politica economica e le questioni sociali. La crisi del coronavirus è uno «stress test» per la Svizzera, la sua economia e il suo sistema socio-politico, ha detto in una conferenza stampa a Berna il direttore dell’USAM Hans-Ulrich Bigler. La vera sfida nell’affrontare la pandemia è quindi «soppesare obiettivi contrastanti e trovare un equilibrio tra gli interessi in gioco».

«Test a tappeto, vaccinazioni, tracciamento dei contatti e piani di protezione sono gli elementi che rendono possibile una fine immediata del lockdown e delle misure nefaste che l’accompagnano», ha detto Daniela Schneeberger (PLR/BL), consigliera nazionale e vicepresidente dell’USAM. Cui ha fatto eco il presidente dell’associazione (e parlamentare ticinese) Fabio Regazzi, per il quale «il Consiglio federale è prigioniero di scenari ansiogeni e paralizzanti, intrappolato com’è in una spirale di microgestione che porta a misure assurde e contraddittorie», suggerite da una «task force scientifica che ormai è parte del problema e non della soluzione».

Ieri anche la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha chiesto al Governo di presentare scenari dettagliati di riapertura per le aziende e le attività chiuse a causa del coronavirus. È «urgente» che il governo dia loro prospettive ha detto il presidente Christian Lüscher (PLR/GE). Una raccomandazione è stata adottata con 18 voti a 0 e 5 astensioni. Nel testo si chiede di orientare la strategia verso «la restrizione più lieve e più breve possibile della vita economica e sociale».

