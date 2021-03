(Aggiornato alle 15.15) - In un nuovo incontro con la stampa, i tecnici della Confederazione si riuniscono a Berna per informare la popolazione degli ultimi sviluppi in materia di lotta alla pandemia da coronavirus. Ad essere presenti all’appuntamento sono Nora Kronig, capo della Divisione affari internazionali dell’Ufficio federale di Sanità pubblica (UFSP); Virginie Masserey, capo della Divisione malattie infettive; Rudolf Hauri, presidente del Comitato dei medici cantonali e medico cantonale di Zugo; Martin Ackermann, capo della task force COVID; e Christoph Ort, capogruppo del Dipartimento di gestione delle acque urbane, Eawag.

IL VIDEO

LA DIRETTA

Il 70% dei contagi corrispondono a varianti

Virginie Massery ha inaugurato l’incontro ricapitolando il numero di casi odierni e dell’ultimo periodi registrato in Svizzera, definendo la situazione «incerta»: una tendenza alla stagnazione o al leggero aumento dei casi è registrata un po’ in tutte le regioni, ha segnalato. «Nel nostro Paese, oltre 13.000 casi corrispondono ad una variante del virus, il che corrisponde ad una percentuale del 70% delle nuove infezioni», ha specificato ancora il capo della Divisione malattie infettive.

Vaccini nelle case anziani

Masserey si è poi chinata sul numero di vaccinazioni somministrate dall’inizio del mese - nella settimana dal 1. al 7 marzo sono state 144.005 - e in particolare sull’immunizzazione degli ospiti di istituti per anziani. L’esperta si è rallegrata del fatto che la maggior parte di loro è ora stata vaccinata permettendo così un allentamento delle misure protettive in relazione alle attività degli anziani e alle visite da parte dei famigliari, ma continua ad invitare alla prudenza: «Anche chi è stato vaccinato ha il dovere di proteggere gli altri».

Flessibilità dei Cantoni

Le vaccinazioni procedono secondo i piani, ha poi continuato Nora Kronig. WMezzo milione di dosi di vaccino sono state ricevute a gennaio e circa 640.000 dosi a febbraio. Aspettatevi un milione di dosi di vaccino per marzo con volumi in costante aumento ogni mese». Kronig a poi ringraziato i Cantoni per la loro flessibilità dovuta ai ritardi nelle consegne all’inizio dell’anno. «Sono ancora fiduciosa che chiunque lo desideri possa essere vaccinato contro il virus corona entro la fine di giugno».

Limitare la diffusione delle varianti

A tornare poi sulla diffusione delle varianti è stato il capo della task force Achermann sottolineando come la situazione debba essere monitorata, soprattutto in previsione di un prossimo aumento della mobilità. Ad aiutare a tenere i contagi sotto controllo potrebbero aiutare i test a tappeto nelle scuole e nelle aziende, ha detto poi Ackermann. «Ma se con i test di massa possiamo gestire la pandemia, con la vaccinazione possiamo farla finire», ha detto ancora l’esperto sottolineando come il numero di immunizzazioni somministrate è ancora troppo basso.

Portata della pandemia rilevabile nelle acque di scarico

A continuare è stato poi Christoph Ort, del Dipartimento di gestione delle acque urbane: «Dall’inizio della prima ondata abbiamo subito iniziato a raccogliere campioni delle acque di scarico e già il 28 e il 29 febbraio dello scorso anno siamo stati in grado di rilevare la presenza del virus in Ticino». Questi dati, ha spiegato poi Ort, permettono di seguire il corso della pandemia in base alla raccolta di questi campioni. «È un indicatore indipendente ed è utile come sistema di allarme precoce per una prossima ondata». Ma quanto velocemente può essere individuata una nuova ondata nelle acque reflue? «Non possiamo prevedere il futuro», ha detto Ort rispondendo ad una domanda della stampa. «Ma il vantaggio delle acque reflue è che sono necessari meno campioni di acque reflue per avere un quadro ampio della popolazione e possono essere trovate varianti che non sono state scoperte in precedenza».

Le misure sono ancora importanti

A prendere la parola è poi stato il rappresentante dei medici cantonali Hauri. «Innanzitutto un messaggio positivo dai Cantoni: possiamo continuare a goderci la primavera. Vogliamo tutti creare una situazione favorevole per consentire le aperture», ha continuato il medico zughese invitando tutti a continuare a rispettare le misure di sicurezza. Hauri ha però anche aggiunto che la nuova strategia di test pone i cantoni di fronte a una sfida logistica: «Non è sempre così facile da implementare come appare».

