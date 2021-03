«Servono regole del gioco chiare». Gli indennizzi concessi al settore della gastronomia, particolarmente colpito dalle misure sanitarie in questo periodo di pandemia, sono del tutto inadeguati e affinché una tale situazione non si ripeta, GastroSuisse lancia un’iniziativa popolare volta ad ottenere risarcimenti «equi e adeguati» in caso di una futura crisi epidemica.

Il testo, è stato svelato oggi in conferenza stampa a Berna, è in rampa di lancio e verrà elaborato insieme alle varie associazioni di categoria. Un lancio ufficiale è previsto per novembre 2021. Nella legge sulle epidemia alcun diritto a un indennizzo per le strutture toccate e per questo l’associazione mantello ha deciso di porre rimedio a questa lacuna. In buona sostanza, l’iniziativa prevede che, in caso di futura pandemia, bisogna fare in modo di elaborare una base legale solida affinché siano previsti risarcimenti adeguati, che al momento coprono appena la metà dei costi fissi e giungono in ritardo ai destinatari, nonché precisare il diritto alla riduzione del tempo di lavoro e all’Indennità per perdita di guadagno.

Un grido di aiuto

«Ci troviamo nel mezzo di una crisi epidemiologica e possiamo discutere delle misure e avere delle opinioni divergenti», ha esordito Alois Gmür, consigliere nazionale PDC e presidente dell’intergruppo parlamentare hôtellerie e ristorazione. «È però un fatto che il settore della ristorazione abbia dovuto pagare un dazio elevato sin dall’inizio della pandemia e rientra tra i danni collaterali delle misure per contenerla». E in questo senso, ha ribadito il consigliere nazionale svittese, «nonostante i miliardi stanziati dalla Confederazione gli aiuti sono arrivati a singhiozzo, in misura insufficiente oppure non sono arrivati del tutto». Fa male, ha aggiunto, vedere come le riserve «accumulate al prezzo di numerosi sacrifici» nel corso degli anni «si sciolgono come neve al sole». Insomma, «dopo aver agito bene durante la prima ondata la confederazione ha commesso degli errori» e ora la sensazione è che alcuni settori siano stati sacrificati sull’altare della salute pubblica e lasciati a loro stessi». «Abbiamo bisogno urgentemente di questa iniziativa popolare», ha concluso Gmür. «Sse non apportiamo dei miglioramenti allora la prossima pandemia sarà ancora più dolorosa»

«Settori come la cultura, lo sport, i grandi eventi, parte del commercio al dettaglio sono stati particolarmente colpiti dalla crisi ma ad oggi hanno ottenuto troppo poco in termini di aiuti», gli ha fatto eco Casimir Platzer, presidente di GastroSuisse. «Qualcuno può pensare che la gastronomia abbia ottenuto abbastanza e deve stare zitta, ma non è così». In buona sostanza, l’obiettivo dichiarato dall’associazione mantello è evitare di ripetere gli stessi errori in una eventuale prossima emergenza sanitaria. E, per farlo, servono regole del gioco chiare così come aiuti immediati. Durante la crisi legata alla COVID-19, ha rimarcato Platzer, Confederazione Cantoni hanno invece dato vita a un «mostro burocratico» che ha complicato la vita alle aziende.

Una disparità di trattamento registrata a livello intercantonale è stata rimarcata dal vicepresidente di GastroSuisse e presidente di GastroTicino Massimo Suter: «È grave che certi Cantoni non abbiano ancor versato gli aiuti a fondo perso mentre a pochi chilometri di distanza la musica cambia». La situazione, ha aggiunto, è critica: «Due imprese su tre hanno ricevuto troppo poco e faticano pure a coprire i costi fissi». Oltre a un aiuto finanziario più diretto e equo, secondo lo stesso Suter l’iniziativa aiuterebbe anche il Consiglio federale: «Raramente la fiducia nelle istituzioni risulta così minata come oggi». Invece, se le persone vengono indennizzate correttamente, il governo ne uscirebbe rafforzato nella sua lotta contro la pandemia le misure verrebbero accettate meglio dalla popolazione. «Un obbligo di indennizzo inciterà lo Stato a prepararsi meglio in occasione di una futura crisi e ad adottare i provvedimenti appropriati», ha concluso.

©CdT.ch - Riproduzione riservata