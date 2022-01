Dici transizione energetica e pensi al fotovoltaico. Per il 2050, la Confederazione vuole arrivare a 39 terawattora (TWh) di energia rinnovabile l’anno (tema di cui si occuperà domani, giovedì, la Commissione per l’energia del Consiglio degli Stati). La parte del leone dovrebbe farla l’energia solare. Tropo poco per l’associazione di categoria Swissolar, secondo cui bisognerebbe puntare a 50 TWh, di cui il fotovoltaico dovrebbe fornire 45 TWh (15 volte di più di oggi). Per raggiungere questo obiettivo, l’associazione ha presentato undici misure. Fra le proposte: i proprietari di case dovrebbero essere obbligati a installare un sistema solare su tutte le superfici adatte del tetto e della facciata, se si prevedono lavori. L’idea di un obbligo di montare pannelli solari non è nuova. Sono vari...