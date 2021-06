Domenica, nei pressi di Pany (Grigioni) un’auto è finita in un burrone. Il conducente, fa sapere la Polizia cantonale grigionese, ha subito ferite moderate. Alle 13.30, un autista di 76 anni stava viaggiando sulla Panyierstrasse da Pany in direzione di St. Antönien. A Rüfi, ha sterzato troppo a destra, scontrandosi con una barriera di sicurezza. A seguito della collisione, l’auto è uscita di strada, rovesciandosi più volte lungo il pendio. Il veicolo si è fermato nel burrone sulle quattro ruote, circa 100 metri sotto la strada. Il ferito, soccorso dalle ambulanze dell’ospedale di Schiers e da un equipaggio della Rega, è stato trasportato all’ospedale cantonale dei Grigioni a Coira. Il veicolo è stato completamente distrutto e ha dovuto essere recuperato con il verricello. Venti pompieri sono stati impiegati per questa operazione. La Polizia cantonale grigionese sta chiarendo le circostanze esatte dell’incidente.