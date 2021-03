Parapendista muore in Vallese

Un parapendista 35.enne è morto stamani a Chalais, nei pressi di Sierre, nel Vallese centrale, dopo aver perso il controllo della sua tela per ragioni ancora da appurare, indica la polizia cantonale in una nota. L’uomo, di nazionalità svizzera e residente nella regione, era decollato da Vercorin con l’intenzione di atterrare più tardi a Chalais. L’incidente è avvenuto verso le 8.30. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del parapendista.