Parapendista precipita in Val Bregaglia

Ieri mattina verso le 9.30 un pilota di parapendio è precipitato poco dopo il decollo dalla Capanna da l’Albigna, in Val Bregaglia. Il giovane, un 24.enne, ha fatto un volo di 5 metri ed è finito su un terreno roccioso riportando ferite giudicate medio gravi al bacino e alle gambe. Il parapendista è stato tratto in salvo dalla Rega ed è stato ricoverato all’ospedale di Coira. La Polizia alpina ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente, indica la Polizia cantonale retica in una nota.