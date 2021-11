Un pilota di parapendio di 75 anni si è schiantato poco dopo il decollo, ieri pomeriggio ad Arosa (GR), riportando gravi ferite. L’uomo è precipitato da un’altezza di una decina di metri ed è in seguito scivolato per un centinaio di metri lungo un ripido pendio.

L’incidente è avvenuto verso le 13, indica oggi in una nota la polizia grigionese. Dopo le prime cure da parte di terzi, il 75.enne è stato sottoposto a un trattamento d’urgenza da parte del personale di un elicottero della Rega, che lo ha quindi trasportato in ospedale. Indagini sono state aperte per chiarire le cause dell’incidente.