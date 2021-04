Un parapendista austriaco 44enne decollato dal Vorarlberg (Austria) si è schiantato nel massiccio dei Churfirsten (SG) ieri pomeriggio. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il gruppo con cui aveva spiccato il volo non è più stato in grado di raggiungerlo e ha quindi lanciato l’allarme, indica oggi la polizia cantonale di San Gallo in una nota.