Sarà l’ex consigliere nazionale socialista Corrado Pardini (BE) a rappresentare la Svizzera italiana nel CdA della Posta? La proposta di nomina del dirigente sindacale ai vertici del gigante giallo, stando al «Tages-Anzeiger» (che ne ha parlato sulla versione online di ieri) , dovrebbe giungere oggi sul tavolo del Consiglio federale. A sostenerla, la direttrice del Dipartimento dei trasporti e delle telecomunicazioni Simonetta Sommaruga. Essendo la Confederazione l’azionista unico dell’ex regia federale, in caso di conferma da parte dell’Esecutivo la proposta non incontrerebbe ostacoli davanti all’assemblea generale, competente in ultima istanza per la nomina dei consiglieri di amministrazione.

L’indiscrezione ha fatto sobbalzare diversi membri della deputazione ticinese alle Camere federali....