Pari opportunità al Nazionale, diritto società anonima agli Stati

Nel pomeriggio, dopo aver discusso una mozione che chiede di non tollerare i matrimoni di bambini o minorenni, la Camera si occuperà delle controverse misure di polizia per la lotta al terrorismo. Martedì il plenum ha adottato un primo pacchetto di interventi in questo ambito.

Discuterà in seguito delle norme in materia di incompatibilità per i giudici non di carriera presso il Tribunale penale federale. Passerà in seguito in rassegna una serie di interventi di competenza della Cancelleria federale, per concludere con il pacchetto di misure a favore dei media.