Un poster della Commissione federale per le questioni femminili (CFQF) mostra date e fatti sulla parità di genere in Svizzera e nel mondo. La creazione, lanciata oggi in occasione della Festa della donna, getta uno sguardo al passato ed è ottenibile gratuitamente.

A 50 anni dal diritto di voto femminile in Svizzera, la parità a livello legale è stata in gran parte raggiunta, ma rimane ancora molto da fare, ha sottolineato la CFQF in un comunicato odierno.

Lotte sono da portare avanti in ambiti come la partecipazione alle posizioni dirigenziali, l’equità salariale, il congedo parentale e più in generale il connubio famiglia-lavoro, oltre che l’eliminazione di sessismo, violenza e stereotipi. Per questo l’impegno di politica e società deve proseguire.

Il poster spiega il processo storico e indica i principali obiettivi per il futuro della parità di genere. È parte di diverso materiale pubblicato dalla CFQF in occasione de 50.esimo anniversario del voto alle donne.

