Gli ecologisti vorrebbero far sì che dal 2023 vengano immatricolate soltanto automobili e veicoli utilitari leggeri a propulsione elettrica, a idrogeno o a gas, purché non basate su carburanti fossili.

Pur essendo in linea di principio favorevole a una resa più ecologica del trasporto privato, la CTT-N crede che l’introduzione da parte della Confederazione di una prescrizione legale come quella perorata nel testo dell’iniziativa costituisca un’ingerenza eccessiva nelle libertà economiche della popolazione, spiega una nota odierna dei servizi parlamentari.

Per una minoranza, invece, è necessario intervenire con urgenza: reputa infatti che per poter rispettare le disposizioni dell’Accordo di Parigi sul clima, le emissioni di gas serra del trasporto privato motorizzato devono essere ridotte al più presto.

Dal 2023, oltre ai motori elettrici potrebbero continuare a essere immatricolati anche i motori a idrogeno, i motori alimentati a gas non fossile o altre forme di propulsione alternative, ancora sconosciute, purché non basate su carburanti fossili.

Nel motivare la loro iniziativa, gli ecologisti rammentano che altri Paesi stanno già discutendo obiettivi ambiziosi per la conversione in veicoli a zero emissioni. In Norvegia, per esempio, il progetto relativo al piano dei trasporti del governo prevede che dal 2025 si possano vendere soltanto veicoli a zero emissioni.