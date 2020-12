L’accordo di libero scambio con l’Indonesia consente alle imprese svizzere l’accesso al promettente mercato del paese asiatico e offre garanzie per il rispetto dei diritti umani e ambientali, ha detto oggi il ministro dell’economia Guy Parmelin dando avvio alla campagna in vista della votazione federale del 7 marzo.

L’accordo, concluso tra l’Associazione europea di libero scambio (AELS) e Giacarta, prende in considerazione i rischi ambientali e sociali, in particolare per quanto riguarda la produzione di olio di palma, ha dichiarato davanti alla stampa il consigliere federale. Stabilisce infatti una serie di condizioni da rispettare.

Solo l’olio di palma prodotto in maniera sostenibile beneficerà delle riduzioni dei dazi doganali. Non potrà provenire da terreni resi coltivabili dopo deforestazione, incendi delle foreste o drenaggio delle torbiere, ha spiegato Parmelin. Sarà inoltre garantita la tracciabilità.

Controlli e sanzioni

«Le leggi sulla protezione dell’acqua e dell’aria devono essere rispettate, così come i diritti dei lavoratori e delle popolazioni locali e indigene», ha detto il capo del Dipartimento federale dell’economia (DEFR).

«Chiederemo prove sufficienti della sostenibilità dell’olio di palma utilizzando i migliori sistemi di certificazione del momento», ha assicurato precisando che sono previste sanzioni per chi non rispetta le disposizioni.

L’intesa non rappresenta una minaccia per l’agricoltura svizzera, in particolare per i produttori di colza o di olio di girasole, ha sottolineato il consigliere federale. I dazi doganali sull’olio di palma saranno ridotti infatti solo del 20-40%. Inoltre il testo prevede che il volume totale dell’olio di palma importato nella Confederazione rimanga stabile. Le quote sono state fissate in accordo con i rappresentanti dell’industria.

Con questo accordo di «nuova generazione», «non sacrifichiamo i principi sull’altare del libero scambio». Questa intesa dimostra che economia e sostenibilità non sono incompatibili. A suo parere, l’accordo è equilibrato e tiene conto degli interessi di entrambi i Paesi.

Importante per l’economia

Ricordando che la Svizzera guadagna «un franco su due all’estero», Guy Parmelin ha sottolineato l’importanza di questo accordo per l’economia svizzera: il testo offre nuovi sbocchi alle aziende, consente di produrre in modo più economico, rafforza la competitività ed evita che i prodotti elvetici siano discriminati in Indonesia, paese al quarto posto mondiale in termini di popolazione.

«Tutti i nostri principali concorrenti europei, americani e asiatici si sono impegnati a migliorare l’accesso a questo mercato. Non possiamo permetterci» di starne lontani, ha insistito. Il Consiglio federale deve impegnarsi a garantire la competitività dell’economia svizzera, «solo così che possiamo creare posti di lavoro in Svizzera e mantenere il benessere», ha affermato.

Una rapida entrata in vigore dell’accordo consentirebbe alla Confederazione di mantenere un vantaggio sui concorrenti, ha aggiunto Markus Schlagenhof, delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali. La Svizzera e l’AELS hanno attualmente «qualche anno di vantaggio», in particolare rispetto all’Unione europea.

