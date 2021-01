Il presidente della Confederazione Guy Parmelin risponde alle critiche mosse nei confronti del governo in merito alle restrizioni nell’ambito della lotta al Covid-19 e al sostegno a imprese e privati. In un’intervista pubblicata oggi da «La Liberté» e i suoi giornali partner, il consigliere federale parla di decisioni ben ponderate e prudenza di fronte all’ignoto.

«Vedo la mia presidenza come rivolta verso l’interno del Paese», ha detto il ministro dell’economia. Bisogna assicurarsi il sostegno della popolazione in un periodo in cui sono state adottate misure sanitarie estremamente severe che comportano conseguenze anche psicologiche, prosegue Parmelin.