Il presidente statunitense Joe Biden incontrerà il 16 giugno a Ginevra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il «ministro» degli esteri Ignazio Cassis. Lo ha annunciato oggi la Casa Bianca, il cui inquilino sarà quel giorno nella città di Calvino per il suo vertice con il leader russo Vladimir Putin. L’agenda di Biden durante il suo passaggio in Svizzera comprenderà quindi anche un faccia a faccia con i due consiglieri federali. Ginevra è stata scelta come sede del primo meeting fra i due presidenti delle superpotenze mondiali, che si terrà in un clima di alta tensione fra Washington e Mosca.