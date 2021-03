Il presidente della Confederazione Guy Parmelin invita la popolazione a osservare un minuto di silenzio il 5 marzo a mezzogiorno, per ricordare le quasi 9.300 persone morte in Svizzera in seguito all’epidemia di coronavirus.

Il governo non vuole organizzare una cerimonia commemorativa. «Non è il momento giusto», soprattutto per ragioni epidemiologiche e di sicurezza, ha affermato Parmelin in un’intervista al telegiornale serale della televisione romanda RTS. Verrà comunque chiesto di rimanere in raccoglimento venerdì, a un anno dal primo decesso registrato nella Confederazione.