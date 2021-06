Per il presidente della Confederazione Guy Parmelin sarebbe spiacevole, ma non sorprendente, se la Svizzera venisse classificata come Stato terzo nel programma di ricerca Horizon Europe. La porta non è comunque chiusa, ha assicurato.

Decidendo di interrompere i negoziati sull’accordo quadro, il Consiglio federale sapeva dei rischi legati a Horizon Europe (o Orizzonte Europa) , ha detto Parmelin in un’intervista pubblicata oggi dalla «Schweiz am Wochenende».

Il governo non concorderebbe con un’eventuale classificazione quale Stato terzo: Orizzonte Europa non è un accordo di accesso al mercato, ma un’intesa nel settore della cooperazione in materia di ricerca. «Non ha quindi niente a che vedere con l’accordo quadro e non c’è ragione di trattare la Svizzera peggio di Israele, delle Isole Faroe o di altri Paesi», ha affermato il vodese, pur ammettendo che in fin dei conti si tratta di una decisione politica di Bruxelles.