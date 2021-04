Con le distensioni per le riunioni private, il Consiglio federale aveva fatto un passo avanti. Con l’apertura dei ristoranti e i permessi per altri eventi, la Svizzera ha dovuto aspettare. Pur capendo l’impazienza e il risentimento della popolazione, il governo federale difficilmente può dare una prospettiva differente in questo momento poiché «il virus è dominante». La speranza è che la popolazione rimanga calma e paziente. Nell’intervista il presidente si dice preoccupato dato che il clima di discussione si fa «sempre più aspro e intransigente», ha osservato condannando con forza le rivolte come quella di San Gallo .

Parmelin ha anche invocato una più stretta cooperazione in Europa. Insieme ai suoi omologhi Bruno Le Maire in Francia e Peter Altmaier in Germania, ha discusso l’idea di una cooperazione più forte. La Svizzera potrebbe, per esempio, aiutare a costruire un’industria di vaccinazione su vasta scala in Europa. In ogni caso, la Svizzera è ben posizionata per giocare un ruolo chiave. Sono necessari mercati aperti e coordinamento in Europa.