Violenti temporali hanno colpito buona parte della Svizzera ieri sera. I pompieri hanno compiuto decine di interventi a causa della caduta di alberi sulle strade o di cantine allagate. Non si ha notizia di feriti.

I servizi della Confederazione avevano in precedenza avvertito dell’arrivo di forti temporali per diverse regioni, soprattutto nella Svizzera occidentale. Per le zone interessate era stata dichiarata un’allerta di livello 3 su 5, ossia un pericolo «marcato», con eventi meteorologici quali grandine, burrasche e forti piogge.

E in effetti diverse celle temporalesche si sono mosse in serata da sud-ovest sull’Altopiano centrale e sulle Prealpi. Secondo SRF Meteo, i temporali hanno portato localmente fino a 40 millimetri di pioggia, la grandine è stata anche segnalata in casi isolati, e localmente ci sono state burrasche.

Il maltempo ha colpito soprattutto il cantone di Berna, il Giura, ma anche la Svizzera centrale e la zona di Basilea, Zurigo e parti della Svizzera orientale.

Meteonews ha contato circa 14’000 fulmini, di cui ben 5800 solo nel canton Berna. Secondo Meteosvizzera, a Jona (SG), per esempio, sono caduti 22 millimetri di pioggia in venti minuti e Gösgen (SO) ha registrato folate di vento fino a 87 km/h.

Nel cantone di Berna, i vigili del fuoco hanno affettato una trentina di interventi prima di mezzanotte. I servizi di soccorso sono stati chiamati soprattutto a causa di cantine allagate e alberi sulle strade, ha detto all’agenzia di stampa Keystone-ATS un dipendente della centrale operativa della polizia cantonale bernese.

Oggi la situazione dovrebbe essere calma, con tempo variabile e temperature leggermente più basse, intorno ai 20 gradi a nord delle Alpi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata