Tre elettori di Appenzello interno hanno presentato un ricorso al Tribunale federale contro l’annullamento della tradizionale Landsgemeinde in programma a fine aprile, deciso il 16 febbraio dal governo cantonale per le limitazioni dovute al coronavirus.

La Standeskommission (governo) ha preso atto del ricorso, ma in linea di massima i reclami sul diritto di voto non hanno un effetto sospensivo, si legge in una nota odierna della Cancelleria. Pertanto, i preparativi per le votazioni straordinarie del 9 e 16 maggio 2021 continueranno «a meno che il Tribunale federale non ordini espressamente altrimenti».