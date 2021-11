Le votazioni federali odierne sulla legge COVID-19, l’iniziativa sulle cure infermieristiche e l’iniziativa sulla giustizia, hanno particolarmente mobilitato gli elettori: quasi il 65% di loro ha votato. Si tratta della quarta affluenza più elevata dal 1971, anno in cui le donne hanno ottenuto il diritto di voto.

In testa, come d’abitudine, è arrivata Sciaffusa, dove il voto è obbligatorio: nel cantone si sono espressi circa i tre quarti degli elettori (75,66%). Non da meno sono stati Nidvaldo (75,15%) e Obvaldo (75,37%).