La polizia ginevrina è intervenuta oggi al centro sportivo Bout-du-Monde di Vessy (GE) per interrompere una partitella di calcio che ha attirato circa 300 persone. Scene simili, ma con quasi un migliaio di giovani, si erano verificate lo scorso giovedì sera in un quartiere di Losanna.

Giovedì sera un migliaio di giovani, ignorando anch’essi il divieto di assembramenti imposto per il coronavirus, si erano riuniti a Losanna per una partitella di calcio nel quartiere delle Boveresses. Venerdì, sullo stesso terreno da gioco, gli agenti erano nuovamente intervenuti per evitare una nuova partita «selvaggia» portando via tutte le porte da calcio situate nella zona.