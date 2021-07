I funzionari sono stati informati dal padre della situazione di emergenza, con il sacco amniotico che si era rotto, informa oggi tramite una nota l’Ufficio doganale principale di Lörrach (D). Sono dunque entrati in azione sfruttando il loro addestramento come soccorritori.

La piccola è stata portata in ospedale in un’incubatrice, ma già il giorno dopo la famiglia ha potuto tornare a casa, nel Land tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia. Come ricordo dell’episodio, i funzionari hanno spedito in regalo alla neonata un «orsacchiotto della dogana».