Le forze dell’ordine hanno interrotto la scorsa notte una grigliata a Zurigo con un centinaio di presenti, fra cui partecipanti attuali e passati dei reality «Der Bachelor» e «Die Bachelorette». La polizia è intervenuta in quanto il party violava le norme imposte per contrastare il coronavirus.

Intorno alle 3, diverse pattuglie sono arrivate sul posto, nella zona di Hürstwald (a nord della città), ha affermato all’agenzia Keystone-ATS un portavoce della polizia, confermando informazioni del portale di «20 Minuten». Di conseguenza, l’assembramento si è in gran parte sciolto.

Il lavoro per gli agenti non è comunque finito lì. I festaioli non si sono arresi e - sempre stando a «20 Minuten» che cita testimoni oculari - si sono spostati sulla Waid, punto panoramico situato sopra il quartiere Höngg. La polizia, servendosi pure di cani, è così intervenuta di nuovo, con gli animi che si sono scaldati tanto da provocare una rissa fra circa cinquanta persone.