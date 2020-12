La polizia svittese è intervenuta ieri sera a Unteriberg per porre fine a una festa con un’ottantina di partecipanti. Due persone sono state arrestate, una per violenza e minacce contro un funzionario, l’altra per smaltire la sbornia.

È una pattuglia di agenti ad aver notato la festa verso le 22. Circa la metà dei partecipanti non ha voluto partire, indica la polizia cantonale in una nota odierna, precisando di essere intervenuta per controllare i presenti. Tutti sono stati denunciati per infrazione alle misure di lotta contro la pandemia.