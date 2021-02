Sabato sera la polizia ha interrotto due feste illegali, una a St-Prex (VD) e una a San Gallo. Nel canton Vaud, 44 dei circa 100 partecipanti sono stati identificati e denunciati, mentre l’organizzatore e 20 partecipanti sono stati multati a San Gallo. Una pattuglia della polizia in ricognizione in un sentiero, alle 2 di notte nei pressi di Morges, ha sentito della musica provenire dal bosco e ha intercettato diversi giovani: questi hanno dichiarato di aver partecipato a un rave. Sul posto sono subito arrivate diverse pattuglie di polizia. Le autorità hanno fermato un centinaio di persone che partecipavano al party privato. Nessuno indossava la mascherina. Quando è arrivata la polizia, diversi partecipanti erano già riusciti a fuggire. 44 persone sono state identificate e verranno denunciate per violazione delle norme antiCOVID-19. L’impianto musicale, due generatori e un mixer, è stato sequestrato. Per gli organizzatori dell’evento - non ancora identificati - secondo le raccomandazioni della Confederazione, è prevista una multa fino a 2000 franchi.