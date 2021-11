Estensione dell’obbligo del certificato COVID a tutti gli spazi al chiuso, introduzione del pass per le riunioni private con più di 10 persone e riduzione della validità dei test. Sono le principali misure che il Consiglio federale propone di introdurre alla luce dell’aumento dei casi di coronavirus e dell’arrivo della nuova variante Omicron, definita «preoccupante» dall’OMS.

Le misure presentate oggi a Berna dai consiglieri federali Alain Berset e Guy Parmelin sono inviate in consultazione fino a domani sera. Una decisione formale circa la loro introduzione è attesa per la prossima seduta del Consiglio federale, in agenda venerdì.

La conferenza da Berna.

Tra le misure che potrebbero entrare rapidamente in vigore figura l’estensione dell’obbligo di indossare la mascherina. Questa dovrà essere portata negli spazi interni delle strutture pubblicamente accessibili, incluse le manifestazioni al chiuso, in cui vige l’obbligo del certificato COVID.

Dove non è possibile mettere una mascherina protettiva sono previsti provvedimenti alternativi. Nei ristoranti si potrà consumare solo restando seduti. Nel caso in cui non si possa indossare la mascherina, per esempio durante attività culturali e sportive, vanno registrati i dati di contatto.

L’obbligo di presentare il certificato sarà esteso a tutte le manifestazioni pubblicamente accessibili che si svolgono al coperto, così come a tutte le attività sportive e culturali amatoriali che si tengono al chiuso. L’eccezione per i gruppi fino a 30 persone viene così soppressa. Vengono invece eliminate, considerato che tutti coloro che volevano farsi vaccinare hanno potuto farlo, tutte le restrizioni di capacità decise in base alla legge COVID-19, soprattutto nei luoghi chiusi.

In futuro, l’obbligo di certificato si applicherà anche alle riunioni private - in famiglia o tra amici - in spazi chiusi alle quali partecipano più di 10 persone. Per gli eventi all’aperto, il limite per l’obbligo del pass COVID scende da 1.000 e 300 partecipanti.

È previsto anche un rafforzamento delle misure sul posto di lavoro. Il governo propone tre varianti: mascherina obbligatoria per tutti coloro che lavorano in spazi chiusi, obbligo di telelavoro per i non vaccinati e non guariti, oppure obbligo generale di telelavoro (con eccezioni). Le aziende saranno inoltre tenute a offrire ai dipendenti la possibilità di sottoporsi a test ripetuti.

A ciò si aggiungono i test ripetitivi nelle scuole e la limitazione del periodo di validità dei certificati sanitari ottenuti grazie a un tampone. Quelli generati dopo un test PCR dovrebbero essere validi per 48 ore invece di 72, quelli ottenuti con un test rapido per 24 ore invece di 48. Questa riduzione aumenta l’attendibilità dei risultati, precisa l’esecutivo.

L’obiettivo delle misure illustrate oggi - la cui validità è limitata al 24 gennaio - è ridurre la circolazione della variante Delta e rallentare la diffusione di quella chiamata Omicron allo scopo di evitare di sovraccaricare le strutture ospedaliere sul lungo termine.

Della nuova variante si sa infatti ancora poco. Il governo suppone che sia altamente contagiosa ed è possibile che anche le persone immuni alla Delta possano essere infettate. La combinazione tra l’attuale alta circolazione del virus e la variante Omicron potrebbe essere problematica per la Svizzera.

Le nuove infezioni e, dopo un certo intervallo, i ricoveri in ospedale e l’occupazione delle unità di terapia intensiva sono in forte aumento. Se l’andamento pandemico continuerà con i ritmi osservati nelle ultime settimane, non si può escludere un sovraccarico delle cure intense a livello nazionale.

A ciò va aggiunto il rischio che i vaccini esistenti siano meno efficaci e che un precedente contagio da COVID-19 protegga meno contro la reinfezione. Non è nemmeno chiaro quanto bene il vaccino protegga dai decorsi gravi e quanto sia pericolosa la nuova variante. Dati in materia non saranno disponibili prima di sei settimane.

Nel frattempo il Consiglio federale ha già reagito, adottando misure per combattere la diffusione della nuova variante in Svizzera. Sono ad esempio state introdotte restrizioni per i voli in arrivo dal Sudafrica. Inoltre, chi entra nella Confederazione da Paesi in cui è apparsa la nuova variante del virus deve presentare un tampone negativo e sottoporsi a quarantena per dieci giorni. Ciò vale anche per chi è in possesso di un certificato sanitario.

© KEYSTONE/Peter Klaunzer

Gli aggiornamenti

16.55 «Noi perseguiamo una realpolitik» ha chiarito Parmelin, riferendosi a chi gli chiedeva se il Consiglio federale avesse aspettato o meno il risultato della votazione sulla legge COVID per inasprire le misure.

16.52 «La situazione ci dimostra che dopo un certo numero di mesi dalla vaccinazione c’è una diminuzione degli anticorpi e un aumento del rischio di contagiare» ha proseguito Parmelin. «Quanto al booster, la priorità è proteggere il singolo quanto le persone che gli stanno attorno. Bisogna dare, a livello di Cantoni, la possibilità a tutti dopo sei mesi di poter accedere alla dose di richiamo».

16.50 Spazio alle domande dei giornalisti. Le prime vertono, va da sé, sulla variante Omicron. Se non fosse emersa, il Consiglio federale avrebbe comunque adottato misure più restrittive? «Non erano previste, no» la risposta di Berset. «Avevamo però chiesto misure addizionali da parte dei Cantoni e non avremmo escluso di andare più in là. Ma avremmo aspettato, questo sì. Questa situazione imprevista ha portato a una nuova ondata di riflessioni, qui come in tutto il mondo. Abbiamo subito bloccato i voli dall’Africa australe, introdotto quarantene anche per le persone vaccinate. Dobbiamo ora valutare se questo sistema può tenere sul lungo periodo. Venerdì, sabato e domenica abbiamo lavorato alacremente per far fronte a tutto ciò. Per non farci sorprendere».

16.44 Ancora Berset: «In parallelo a questa nuova variante abbiamo una situazione che già settimana scorsa definivamo critica. Questa tendenza negativa in termini di casi e ricoveri, beh, ci ha spinti a chiedere ai Cantoni a impegnarsi di più. La situazione, con la Omicron, è ulteriormente cambiata. Questa seduta è servita per prepararci e per lanciare una consultazione. Si tratta di misure molto meno rigide rispetto all’inverno scorso. Misure conosciute per la loro efficacia. Innanzitutto, estendere l’obbligo del certificato per le manifestazioni pubbliche e private. Sopra le dieci persone è necessario il certificato. Come seconda misura abbiamo deciso di estendere l’obbligo della mascherina all’interno. Sono tre, poi, le misure in consultazione legate al lavoro: mascherina obbligatoria per tutti coloro che lavorano in spazi chiusi, obbligo di telelavoro per i non vaccinati e non guariti, oppure obbligo generale di telelavoro. E ci sono novità pure per la validità dei test, che vorremmo ridurre. C’è stato anche un discorso sul ritorno alla gratuità di questi test. Le misure sono proposte con una validità fino al 24 gennaio 2022. Vogliamo evitare una nuova ondata virulenta».

16.38 «Siamo al quinto, sesto giorno di variante Omicron» ha spiegato dal canto suo Berset. «Ne sappiamo ancora poco, ad essere onesti, se non che si tratta di una mutazione molto importante. Che potenzialmente è pericolosa, poiché potrebbe sfuggire ai vaccini. Non dobbiamo però avere paura o panicare. Noi dobbiamo avere rispetto di fronte a questa evoluzione. Non è una cosa impossibile durante una pandemia, ci auguravamo non succedesse ma ora che siamo confrontati a un alto numero di ricoveri ci siamo confrontati per vedere la miglior risposta. Siamo molto cauti nel nostro approccio. Ci vuole del tempo, durante questo tempo dobbiamo garantire un inverno senza chiusure e senza sovraccarico del sistema ospedaliero. È importante».

16.33 «Non abbiamo preso nessuna decisione oggi, ma lanciato una consultazione su varie misure» le prime parole di Guy Parmelin. «Lo so che questa ondata è uno shock per ognuno di noi, siamo stanchi di questa situazione. Ma sono fermamente convinto che la soluzione dipende da noi tutti. Dobbiamo continuare a portare avanti il distanziamento, a indossare la mascherina. Noi tutti dobbiamo cercare di padroneggiare la situazione. La vaccinazione rimane l’elemento fondamentale per uscire da questa crisi, ivi compreso il booster. Dobbiamo ridurre il tasso di ospedalizzazioni e questo passa da un alto tasso di immunizzazione fra la popolazione. Voglio ripetere ciò che tocca noi tutti: continuate a rispettare le prescrizioni dei Cantoni, areate i locali, tenete le distanze e lavate le mani. È importante che tutte le persone siano consapevoli. Anche se tante cose non sono chiare, la miglior protezione dal virus continua a rimanere la vaccinazione. Il Consiglio federale raccomanda di vaccinarsi, vaccinarsi e vaccinarsi anche per la terza volta. Il booster è importante».

©CdT.ch - Riproduzione riservata