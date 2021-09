L’obbligo del pass Covid per l’accesso alle varie strutture dovrebbe prevenire la diffusione del virus, un decorso grave della malattia e nuovi divieti o chiusure, scrive in una nota il PS. I socialisti ritengono peraltro che l’accesso ai servizi e ai beni essenziali debba essere garantito senza certificato.

Una cosa è chiara: l’unico modo per uscire dalla pandemia e riconquistare le nostre libertà collettive è aumentare le vaccinazioni. Per Mattea Meyer, co-presidente del PS e consigliera nazionale (ZH), «deve essere possibile vaccinarsi facilmente, sia davanti a un negozio, a una scuola professionale, nelle stazioni ferroviarie o nelle grandi aziende». I cantoni devono impegnarsi in questo senso.