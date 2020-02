Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto un ricorso di Swiss contro una decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che aveva inflitto una sanzione di 196’000 franchi alla compagnia aerea perché aveva trasportato 49 persone senza i necessari documenti di viaggio.

La multa era stata inflitta nel dicembre 2018. La SEM, prima della sua decisione, aveva dato la possibilità a Swiss di prendere posizione sul caso che riguardava inizialmente 52 passeggeri. La compagnia di bandiera elvetica aveva fornito delle prove in cui sosteneva di aver adempiuto agli obblighi di diligenza. L’autorità aveva invece stabilito che ciò era avvenuto solo per tre passeggeri, fissando la sanzione a 4’000 per ognuna delle altre 49 persone imbarcate.

In una sentenza pubblicata oggi, i giudici sangallesi ritengono che la SEM non abbia indagato a fondo. Di conseguenza, ha violato il principio della verità materiale secondo cui le autorità accertano d’ufficio i fatti rilevanti per il giudizio - sia riguardo al reato, sia riguardo all’imputato - ed esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.

La SEM dovrà decidere di nuovo

Secondo il TAF, Swiss ha l’obbligo di cooperare in una procedura amministrativa di questo tipo, ma spetta alle autorità indicare le modalità di adempimento.

Presentando i documenti, la compagnia aerea ha mostrato la volontà di collaborare e dunque la SEM avrebbe dovuto richiedere le informazioni o i documenti complementari che riteneva necessari.

I giudici sangallesi sono dunque giunti alla conclusione che tale modo di procedere sarebbe stato conforme al principio di proporzionalità e ha dunque rinviato il caso alla SEM, che dovrà prendere una nuova decisione sulla questione.

Obblighi delle compagnie aeree

La Segreteria di Stato della migrazione, in questo caso, si è basata su una disposizione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, che impone alle compagnia aeree di attuare misure per fare in modo che solo le persone in possesso dei necessari documenti di viaggio - ad esempio i visti - siano trasportate nello spazio Schengen o nelle zone di transito internazionale degli aeroporti. Se l’operatore non dovesse soddisfare gli obblighi di diligenza, le autorità hanno la possibilità di emanare sanzioni.

Nel novembre 2016 e in seguito nel gennaio 2018, la SEM aveva strigliato Swiss poiché un numero superiore alle media di passeggeri senza i documenti necessari arrivavano dagli aeroporti statunitensi di Boston, San Francisco e Los Angeles, nonché dallo scalo brasiliano di San Paolo. La SEM aveva avvisato la compagnia aerea che in caso di nuove violazioni sarebbe arrivata una sanzione.

