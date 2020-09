I «senatori», per quel che concerne i voli privati e d’affari, hanno ad esempio deciso che una tassa verrà riscossa sugli aeromobili il cui peso massimo consentito al decollo superi gli 5700 kg come chiesto dalla Camera del popolo. La maggioranza della commissione preparatoria proponeva un limite di 8618 kg.

La camera ha poi deciso - oggi - di abolire il rimborso della tassa sugli oli minerali per i veicoli utilizzati nel traffico pubblico locale a partire dal 2026 e per tutti i veicoli dal 2030. Pirmin Bischof (PPD/SO) ha ricordato come gli autobus emettano oggi una quantità non indifferente di CO2 e che esistono alternative.