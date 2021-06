Il passo del Lucomagno rimane chiuso a tempo indeterminato, in seguito alla frana che ieri pomeriggio ha bloccato la strada nella Val Medel, in territorio grigionese. Poco meno di due ore prima erano passati proprio da lì i corridori impegnati nella corsa ciclistica del Tour de Suisse. La cancelleria cantonale riferisce oggi che «si temono ulteriori distacchi di roccia».

«L’evento non ha interessato né veicoli, né persone», ha precisato a Keystone-ATS Dumeng Schreich, geologo presso l’Ufficio tecnico cantonale. I lavori di sgombero dureranno diversi giorni: non è quindi ancora possibile dire quando la strada del passo potrà essere riaperta.

Per motivi di sicurezza la via di comunicazione è bloccata per qualunque tipo di traffico, anche per i pedoni e i ciclisti: costoro possono però passare da sentieri o optare per la vecchia strada del valico, ha spiegato Schreich.