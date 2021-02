Diversi ecologisti affermano che l’accordo sia un traguardo: si inizia a fare la cosa giusta in un mondo globalizzato, dicono. E di questo mondo fa parte anche la Svizzera. Nel nostro Paese si guadagna infatti ogni secondo franco con esportazioni. L’accordo non ci dà la possibilità di iniziare a co-creare una globalizzazione più ecologica?

«Nell’accordo si fa un tentativo interessante: legare il commercio di una materia prima – l’olio di palma – a criteri ambientali e sociali. Il problema è che lo si fa male, basandosi su un marchio, l’RSPO, che da anni è al centro delle critiche proprio perché non dà garanzie sufficienti riguardo alla protezione dell’ambiente e il rispetto dei diritti umani. Inoltre il capitolo sulla sostenibilità e i diritti umani non sottostà al tribunale arbitrale e non...