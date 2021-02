Momenti di paura stamane per 27 passeggeri della funivia Lungern-Turren, nel canton Obvaldo. La cabina si è improvvisamente bloccata a causa di un guasto tecnico e gli occupanti sono stati tratti in salvo con un elicottero.

Il portavoce della Rega Mathias Gehrig ha confermato all’agenzia Keystone-ATS una notizia in tal senso pubblicata da Blick.ch. Secondo quanto affermato alla Luzerner Zeitung da Brigitte Breisacher, del consiglio di amministrazione della funivia, erano le 9.00 di stamane quando la cabina si è fermata. I passeggeri sono stati portati a valle a partire dalle 11.00. Le cause del guasto non sono ancora state chiarite.