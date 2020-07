Ottime notizie per gli appassionati di hockey abbonati a Swisscom Tv e quelli di calcio serviti da Upc. Le due piattaforme hanno stretto un patto che mette a disposizione i pacchetti sportivi dei due fornitori su entrambe le piattaforme. «Grazie a un accordo relativo alla distribuzione di MySports e Teleclub sulle reciproche piattaforme - si legge in una nota congiunta - a partire dall’autunno 2020 UPC e Swisscom consentiranno ai propri clienti in Svizzera di accedere in modo equo e completo ai contenuti sportivi in diretta». Grazie a questo importante accordo, saranno 1,8 milioni di clienti UPC e dei partner di distribuzione MySports di Suissedigital nonché 1,55 milioni di clienti Swisscom TV ad usufruire dei vantaggi. «In futuro verrà concessa loro la possibilità di seguire, senza limite alcuno, tutte le partite dei principali campionati svizzeri di calcio e di hockey su ghiaccio nonché gli incontri di UEFA Champions League, di UEFA Europa League, della Bundesliga e di tanti altri campionati europei di calcio e dei campionati europei e nordamericani di hockey su ghiaccio. Così, tutti i clienti potranno godersi l’offerta completa di MySports e Teleclub. L’offerta sarà disponibile sulle relative piattaforme TV nel corso del terzo trimestre 2020 e dunque in concomitanza con l’inizio della nuova stagione di calcio e di hockey su ghiaccio», conclude la nota.

Con la sigla del presente accordo, non solo per i tifosi, ma anche per i responsabili dei fornitori di servizi di telecomunicazione coinvolti, si realizza un sogno coltivato da tempo. Il CEO di Upc Baptiest Coopmans ha dichiarato: «A poco meno di tre anni dal suo lancio, MySports svolge un ruolo di rilievo nel panorama dei programmi sportivi in Svizzera. Grazie alla sua estensione a Swisscom TV, riusciremo in futuro a realizzare il desiderio di tantissimi clienti Swisscom, appassionati di hockey su ghiaccio svizzero, di accedere a MySports. Al contempo, i clienti UPC e dei partner di distribuzione MySports di Suissedigital usufruiranno in futuro dell’offerta completa di sport e intrattenimento di Teleclub, questione di cui si discuteva da tempo».

Dal canto suo, anche il CEO di Swisscom Urs Schaeppi si congratula: «Ampliamo continuamente la nostra offerta Teleclub Entertainment ed entusiasmiamo i clienti con contenuti in diretta avvincenti e ad elevata carica emotiva. In futuro tutti i clienti Swisscom TV e UPC nonché i clienti di altre piattaforme TV potranno godersi i contenuti MySports e Teleclub, alle stesse condizioni. Pertanto siamo davvero lieti, per tutti gli appassionati di sport, di aver siglato tale accordo».

©CdT.ch - Riproduzione riservata