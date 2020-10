Gli ospedali universitari di Ginevra hanno attivato oggi il loro dispositivo di gestione delle crisi. Il numero di malati di COVID-19 ricoverati è raddoppiato in cinque giorni arrivando a 169 persone, delle quali 20 nelle cure intense e intermedie.

Il dispositivo comprende un aumento dei letti in vari reparti, fra cui le cure intense, si legge in un comunicato dei nosocomi. Il numero di interventi chirurgici verrà ridotto per reindirizzare le forze a disposizione.