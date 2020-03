Mentre si aggrava ancora il bilancio legato al coronavirus in Svizzera, a Palazzo federale si tiene un nuovo aggiornamento sulla situazione. Alle 14 la stampa è stata convocata per ulteriori informazioni. Presenti all’incontro sono:

Daniel Koch, capo del Dipartimento Malattie trasmissibili dell’UFSP, EDI

Erik Jakob, capo della Direzione della promozione della sede SECO, WBF

Hans-Peter Lenz, responsabile del Centro di gestione delle crisi, DFAE

Raynald Droz, Brigadiere, Capo di Stato Maggiore, Comando operativo DDPS

Susanne Kuster, vicedirettrice dell’Ufficio federale di giustizia, DFGP

Barbara Büschi, vicedirettrice della Segreteria di Stato per la migrazione DFGP

«Crescita stabile, pazienti ticinesi spostati in altri cantoni»

«La situazione durante il fine settimana è rimasta più o meno stabile - ha detto il capo Divisione delle malattie trasmissibili Daniel Koch, che si è presentato in conferenza stampa con un cerotto sulla fronte, dovuto al fatto, come ha spiegato lui stesso, che ha picchiato la testa su una porta -. La crescita è più o meno la stessa degli ultimi giorni: è forse un primo segnale positivo riguardo alle misure intraprese, ma è comunque presto per trarre conclusioni».

Pazienti ticinesi sono stati spostati in altri cantoni. Si tratta, ha specificato Koch, di pazienti non covid e la misura è stata presa per sgravare gli ospedali ticinesi.

286 persone in Svizzera necessitano in questo momento di respiratori: «Ce ne sono a sufficienza nel Paese per rispondere ai bisogni dei malati», ha fatto sapere Koch.

Interrogato sul picco, il capo della Divisione malattie trasmissibili ha detto: «Difficile dare una risposta e prevedere quando sarà. Discuteremo certamente la questione ancora in futuro. La crescita esponenziale non è bloccata, ma è sicuramente rallentata».

«La Svizzera - ha poi detto Koch rispondendo a una domanda della stampa - non ha bisogno di convertire la produzione di aziende per fabbricare respiratori, come ha fatto General Motors negli Stati Uniti, perché in Svizzera ha comunque sede una delle più grandi fabbriche produttrici di respiratori al mondo. Non abbiamo bisogno di farli fabbricare ad altri dunque».

Produzione indigena di mascherine? È appena iniziata

«La maggior parte sono ora importate. La produzione svizzera è appena iniziata o sta iniziando in questo momento», ha detto Koch, aggiungendo che «non mi risulta ci siano ospedali che sono in manco, e se ci sono devono assolutamente contattare le autorità perché si rimedi».

Nonni e nipoti

«La mia è una raccomandazione - ha detto Koch -: gli anziani non dovrebbero recarsi in luoghi dove si trovano altre persone. Una passeggiata al sole è una buona cosa. È importante anche che facciano esercizio fisico, in casa o sul balcone, perché la sedentarietà non fa bene. È corretto dire che i bambini sono meno soggetti a contrarre il virus ma non vuol dire che non siano contagiati. Sarebbe meglio salutare i nipoti dal balcone, attraverso il cancello del giardino», ha detto Koch.

I più colpiti: il Ticino e la Romandia

«Il fatto che queste regioni siano maggiormente colpiti, ha fatto sapere Koch, è in buona parte spiegabile con il fatto che i focolai maggiori si sono rilevati in Italia e in Francia e la vicinanza con queste aree ha sicuramente influito».

Un terzo dei 20 miliardi già stanziati

Jakob ha ricordato dal canto suo gli aiuti per i lavoratori indipendenti e la possibilità di richiedere crediti tramite il proprio istituto bancario. I formulari si trovano su https://covid19.easygov.swiss/it/. Molte le convenzioni di credito già richieste e approvate. Ieri alle 17, la somma dei crediti accordati ammontava a 6,6 miliardi di franchi, pari a un terzo dei 20 miliardi previsti.

Per quanto concerne le difficoltà di liquidità delle grandi imprese, ha detto Jakob, il Dipartimento federale delle finanze è alla ricerca di soluzioni.

«Le maggiori richieste riguardano soprattutto il lavoro ridotto: il Ticino ha avanzato il maggior numero di richieste, pari al 40%. In Svizzera invece complessivamente le richieste si aggirano in media sul 15,6%, ma ci sono Cantoni dove le richieste riguardano il 20% dei lavoratori», ha spiegato Jakob.

Voli di rimpatrio

Sono 460 i turisti che saranno rimpatriati nelle prossime ore: torneranno domani da Manila e Buenos Aires, ha spiegato Lenz. Per i primi rimpatri, provenienti da zone rosse, era imposta una quarantena di 15 giorni. «I viaggi organizzati recentemente sono effettuati da parti del mondo che non sono a rischio: viene raccomandata almeno una quarantena di 10 giorni, ma è solo una raccomandazione. Ovviamente, se si hanno sintomi o si teme di essere stati in situazioni che hanno esposto al contagio, è consigliabile un periodo di isolamento», ha poi aggiunto Koch.

360 domande di aiuto all’esercito

«Sono arrivate domande da tutti i cantoni - ha spiegato Droz - e siamo impegnati a livello nazionale». In servizio di assistenza vi sono 5600 uomini.

Ci sono inoltre, ha ricordato il brigadiere, 128 casi di contagio nelle scuole reclute. Questi sono presi in carico e gestiti internamente.

