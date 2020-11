Dopo che i vertici delle formazioni nazionali di PBD e PPD si sono detti favorevoli a una fusione sotto la denominazione «Alleanza del centro», anche le sezioni cantonali cominciano a prendere posizione: quelle bernesi di borghesi-democratici e popolari-democratici hanno deciso stasera in due assemblee virtuali separate di creare un nuovo partito con il nome «Die Mitte» a partire dal 2021.

Per via elettronica, i membri del PBD e del PPD bernesi sono stati interrogati sulla loro volontà di aggregarsi e di creare un nuovo partito. Il risultato del voto è stato chiaro : il «sì» ha raggiunto il 94,7% tra le file dei borghesi-democratici e del 92,6% tra i popolari-democratici.

Con 14 deputati al Gran Consiglio e un consigliere di Stato nonché municipali in tre grandi città quali Berna, Thun e Burgdorf, il nuovo partito «Die Mitte» avrebbe un’influenza maggiore nel cantone.

L’Alleanza del Centro (»Le Centre) sarà più difficile da attuare nel Giura bernese: in questa regione, come ha ricordato Le Quotidien Jurassien, il PBD e il PPD hanno visioni opposte sulla questione giurassiana e sull’appartenenza cantonale di Moutier (BE).