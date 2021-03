Il test PCR nasofaringeo rimane il più affidabile. Il prelievo di campioni va effettuato da uno specialista e l’analisi va fatta in laboratorio. Esiste anche una versione del test PCR salivare con il vantaggio che il prelievo può essere effettuato direttamente dalla persona interessata. L’affidabilità è giudicata buona. È utilizzato per i test a ripetizione, per esempio nelle imprese, nelle scuole o per il personale delle case per anziani.

Esistono poi due test antigenici rapidi, uno nasofaringeo e l’altro nasale. Il primo ha una affidabilità elevata, il prelievo va fatto da uno specialista e l’analisi in laboratorio. Il secondo ha una affidabilità buona in caso di sintomi ma più bassa in loro assenza. Anche per quest’ultimo il prelievo va fatto da uno specialista ma l’analisi può essere svolta sul posto, ad esempio in farmacia. Il vantaggio di questi test è che danno risultati rapidamente. Quello nasofaringeo è indicato per persone con sintomi, per test a ripetizione e in caso di contatto con persone particolarmente a rischio (ad esempio per una visita in una casa per anziani). Anche quello nasale è pensato per i test a ripetizione, quando sul mercato saranno disponibili test sufficientemente affidabili.