Un lupo è molto probabilmente all’origine dell’uccisione di una pecora in territorio di Schübelbach, nel canton Svitto. Le autorità cantonali hanno allertato gli agricoltori e i piccoli allevatori.

Un contadino ha segnalato l’uccisione dell’ovino alla guardia forestale, si legge in una nota odierna delle autorità. Tracce di morsi e vari elementi ritrovati sul posto fanno pensare a un lupo. Un guardiacaccia ha prelevato dei campioni di DNA per un’analisi. Altre ricerche sono tuttora in corso.