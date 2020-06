Un 35enne domiciliato a Basilea Campagna è stato riconosciuto colpevole di propaganda in favore dello Stato islamico (Isis). Il Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona gli ha inflitto una pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere di 100 franchi, sospesa con la condizionale per due anni.

L’imputato è stato condannato anche per ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza. Nella sentenza pubblicata oggi, il TPF ha comunque giudicato le sue responsabilità come «lievi».

A proposito delle immagini di cruda violenza, i legale dell’imputato aveva sostenuto in aula, all’inizio di questa settimana, che si trattava di immagine storiche, risalenti alla guerra d’Algeria, e che esse avevano un valore scientifico. Di tutt’altro avviso il Tribunale penale federale, tanto più che quelle immagini sono state utilizzate senza alcun riferimento al loro contesto.

Il TPF ha inoltre stabilito che un video di propaganda dell’Isis, trasmesso dall’imputato su WhatsApp prima del 2015, non sottostà alla legge federale in materia, perché questa è entrata in vigore soltanto il 1° gennaio di cinque anni fa.