Occorre aumentare le pene minime per gli stupratori. Ne è convinto il Consiglio nazionale che ha approvato, con 77 voti contro 72 e 14 astensioni, una iniziativa parlamentare dell’ex consigliera nazionale Natalie Rickli (UDC/ZH). Lo scopo è evitare condanne con la condizionale.

Nel testo del suo atto parlamentare, la zurighese afferma come quasi un terzo degli autori di violenza carnale (così è definito lo stupro nel Codice penale, ndr.) non finisce in carcere. «È inaccettabile», scrive la democentrista.